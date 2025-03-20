مع استمرارها في شمال ووسط غزة.. جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في رفح الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء عملية برية في رفح الفلسطينية جنوب غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وأكد جيش الاحتلال توسيع العمليات جنوب غزة، مع استمرارها شمال ووسط القطاع.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، إن إخضاع «حماس» يتم في كل مكان، حتى في الضفة الغربية.

وتابع رئيس الأركان: «نفذنا عملية مفاجئة وقوية في غزة، واستعادة المحتجزين هدف أسمى لنا».

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.