"عصمت": لا زيادة بأسعار الكهرباء فى يونيو القادم

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى يونيو القادم، مشيرًا إلى أن هناك مديونية لوزارة البترول سيتم حلها عندما يتم بيع الكهرباء بالسعر المولدة به، ولكن الدولة تدعم الكهرباء، بمبلغ 190 مليار جنيه.

"قبل آخر العام فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تماما عن القابضة لكهرباء مصر "

وفي ذات السياق أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كان منذ ست سنوات ومنذ توليه الوزارة من 6 أشهر تم تنفيذ عدة خطوات فى هذا الأمر وهناك لجنة مشكلة من محاسبين وخبراء ومكتب استشارى.



وأعلن الوزير، أنه سيتم قبل آخر العام فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تماما عن القابضة لكهرباء مصر، من حيث الإدارة والميزانيات والأصول والمستحقات وطريقة التشغل .



وأشار إلى أن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص الوقود التى كانت تمر بها البلاد العام الماضى انتهت ولن تعود، قائلا: "رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القرار".



و أن الاستعدادات تتم على كل المستويات فى الدولة لتوفير التغذية الكهربائية بانتظام ودون انقطاع الصيف المقبل.



وتابع أن الرئيس السيسى يتابع موقف مشاريع الطاقة المتجددة وادخالها على الشبكة القومية .

"الأسبوع المقبل اجتماع مع مجلس الوزراء لمتابعة توفير الوقود"

وأضاف عصمت، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتا إلى أن الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أى مستجدات على الشبكة.



وقال عصمت، إن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع بمجلس الوزراء مع الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.



أما عن الموقف من تخفيف الأحمال فقد أعلن رئيس الوزراء سابقا أنه لا انقطاع فى الكهرباء الصيف المقبل ولن يتم تخفيف الأحمال.

"جارى وضع خطة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين"

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن ما تقدمه شركة الخدمات الطبية للعاملين بالقطاع غير مرضية للجميع، مؤكدا أنه تم توجيه العديد من التعليمات لتحسين مستوى الخدمة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.



واكد أنه جارى وضع خطة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بما يليق بقطاع الكهرباء والعاملين به، لافتا إلى أنه سيتم دراسة الاستعانة بالقطاع الخاص وبمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وأشار عصمت، إلى أنه من حق كل عامل أن يحصل جميع العاملين بالقطاع على خدمة طبية على أعلى مستوى وبتكلفة جيدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن قرارات جديدة من شأنها تلبية احتياجات العاملين والحصول على خدمة طبية مرضية لهم.