انطلاق لجنة حصر ورفع الإحداثيات بالإدارة الزراعية برفح

انطلقت فاعليات لجنة حصر ورفع الاحداثيات بالإدارة الزراعية برفح فى منطقة بلعا بقرية المطلة مركز رفح وذلك من خلال حصر ورفع الاحداثيات منطقة بلعا بقرية المطلة مركز رفح بمعرفة إدارة رفح الزراعية بقرية المطلة.

فيما قامت اللجنة برفع احداثيات عدد ١٣ مزرعة بحضور ملاكها بواقع 14 مزارع جري حضورهم ورفع احداثيات أراضيهم بواسطة برنامج Map Marker، طبقا لما جاء بقرار الوزير المحافظ فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة حصر وصرف تعويضات لأراضى المزارعين المتضررين.