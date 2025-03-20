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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق لجنة حصر ورفع الإحداثيات بالإدارة الزراعية برفح

حصر ورفع الاحداثيات
حصر ورفع الاحداثيات منطقة بلعا بقرية المطلة مركز رفح
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انطلقت  فاعليات لجنة حصر ورفع الاحداثيات بالإدارة الزراعية برفح فى منطقة بلعا بقرية المطلة مركز رفح وذلك من خلال حصر ورفع الاحداثيات منطقة بلعا بقرية المطلة مركز رفح بمعرفة إدارة رفح الزراعية  بقرية المطلة. 
فيما  قامت اللجنة برفع احداثيات عدد ١٣ مزرعة بحضور ملاكها بواقع 14 مزارع  جري حضورهم ورفع احداثيات أراضيهم بواسطة برنامج Map Marker، طبقا لما جاء بقرار  الوزير المحافظ  فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية  بسرعة حصر وصرف تعويضات لأراضى المزارعين المتضررين.

الزراعة واستصلاح الأراضي محافظ شمال سيناء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظ شمال سينا