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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي
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وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد السلام استعدادا لمواجهة إنبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة المحترفين".
وقام الجهاز الفني للفريق ولاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق انطلاق المباراة ، ويقود الأهلي في مباراة الليلة، سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء إجازة عدة أيام. 

الأهلي وانبي كأس عاصمة مصر ملعب السلام