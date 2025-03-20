افتتاح مكتب سجل تجاري مميز في مطروح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري المميز التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مكتب السجل التجاري النموذجي بالغرفة التجارية بمطروح يعد مجمع خدمات متكامل، حيث يقام على مساحة 200 متر مربع ويضم 15 شباك، تشمل 4 شبابيك مخصصة لخدمات السجل التجاري، إلى جانب شبابيك أخرى لخدمات الشهر العقاري، الضرائب، وخدمات الغرفة التجارية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد يستوعب أكثر من 100 عميل يوميا، ويوفر تجربة خدمية متطورة تعتمد على ميكنة العمليات، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، تعمل على تطوير جميع مكاتب السجل التجاري، والتوسع في إنشاء مكاتب مميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على التجار والمواطنين.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة العمل التجاري، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يواكب تطورات العصر الرقمي.