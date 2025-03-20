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الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في جريدة البوابة.. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في غزة.. 504 شهداء ضحايا العدوان الجديد

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 21 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الرئيس السيسي يفتتح أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة ويؤدي صلاة الفجر بالمقام ويؤكد تقدير المصريين لآل البيت
الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في غزة.. 504 شهداء ضحايا العدوان الجديد
تصاعد الغضب الشعبي.. اعتقال إمام أوغلو يشعل الاحتجاجات في تركيا
رسالة ترامب لطهران: اتفاق نووي جديد أو «سبل أخرى»
الحوثي يعلن استهداف مطار بن جوريون قرب تل أبيب
إصابة عامل إغاثة بريطاني في انفجار بمبنى الأمم المتحدة بالقطاع
لازاريني يدين القصف الإسرائيلي المتواصل: أبشع المحن الإنسانية

السيسي غزة تركيا ترامب الحوثي