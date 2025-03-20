اقرأ غدا في جريدة البوابة.. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في غزة.. 504 شهداء ضحايا العدوان الجديد

الخميس 20/مارس/2025 - 08:27 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 21 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي يفتتح أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة ويؤدي صلاة الفجر بالمقام ويؤكد تقدير المصريين لآل البيت

الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في غزة.. 504 شهداء ضحايا العدوان الجديد

تصاعد الغضب الشعبي.. اعتقال إمام أوغلو يشعل الاحتجاجات في تركيا

رسالة ترامب لطهران: اتفاق نووي جديد أو «سبل أخرى»

الحوثي يعلن استهداف مطار بن جوريون قرب تل أبيب

إصابة عامل إغاثة بريطاني في انفجار بمبنى الأمم المتحدة بالقطاع

لازاريني يدين القصف الإسرائيلي المتواصل: أبشع المحن الإنسانية