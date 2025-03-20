ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالورود.. "مدير تعليم القاهرة" تحتفي بموظفات الديوان بمناسبة عيد الأم

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في لفتة إنسانية مليئة بالدفء والسعادة، استقبلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، قيادات المديرية وجميع العاملين فيها بالورود والتقاط الصور التذكارية، احتفالًا بعيد الأم.

وحرصت على تقديم التهاني لكل سيدة، مشيدةً بدورهن العظيم في تربية وتنشئة الأجيال، وكفاحهن المستمر جنبًا إلى جنب مع أزواجهن، ليكنَّ الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومسؤول. كما أثنت على جهودهن المتميزة في منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء داخل ديوان عام المديرية.

وتقدمت مدير المديرية بأصدق الأمنيات لجميع الأمهات بموفور الصحة والسعادة، معبرةً عن امتنانها لعطائهن الذي لا يقدر بثمن، وصمودهن الذي كان دومًا سندًا للأسرة والوطن.

كما وجهت الشكر للقيادات والعاملين بالإدارات التعليمية، وأولياء الأمور، وطالباتها اللاتي سيصبحن أمهات المستقبل، مؤكدةً أن يومًا واحدًا لا يكفي لتقدير سنوات من العطاء والتضحية.

وفي ختام الاحتفالية، عبر العاملون والعاملات عن شكرهم العميق لمدير المديرية على الاستقبال الدافئ والاحتفاء المميز، متمنين لها دوام النجاح والتألق.

التربية والتعليم الصور التذكارية تعليم القاهرة