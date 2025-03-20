البسيوني يوضح دور الرياضة في الوقاية من الجلطات الدماغية

تستضيف مصر المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية التداخلية، "مؤتمر الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للأوعية الدماغية و القسطرة المخية"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس محلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في 6 أبريل المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة بوزارة الصحة المصرية، في الفترة من ٦- ٩ أبريل القادم.

و قال الدكتور أحمد البسيوني، رئيس المؤتمر و أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، إن "مؤتمر الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للأوعية الدماغية و القسطرة المخية"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس محلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سوف يناقش دور الرياضة في منع حدوث الجلطات المخية، حيث تنصح جمعية القلب الأمريكية .

شعبه السكتة الدماغية المرضى، بممارسة رياضه خفيفة كالمشي ١٠ دقائق على الأقل ٤ مرات أسبوعيا او رياضة عنيفة ( اذا كانت حاله القلب تسمح بذلك) على الأقل ٢٠ دقيقه مرتين اسبوعيا و ذلك للحد من حدوث الجلطات الدماغية و منع تكرارها.

وأكد الدكتور أحمد البسيوني، رئيس المؤتمر، أن مؤتمر السكتة الدماغية يأتي هذا العام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في 6 أبريل المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة بوزارة الصحة المصرية، في الفترة من ٦- ٩ أبريل القادم، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يناقش أيضا دور الرياضة في الوقاية من الجلطات الدماغية، ويوصي الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام للحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتكرارها.

وقدم الدكتور أحمد البسيوني، بعض النصائح تشمل، ممارسة الرياضة الخفيفة، والمشي لمدة 10 دقائق على الأقل 4 مرات في الأسبوع، وممارسة الرياضة العنيفة، ممارسة الرياضة العنيفة لمدة 20 دقيقة على الأقل مرتين في الأسبوع، إذا كانت حالة القلب تسمح بذلك لافتا إلى أن الفوائد العامة للرياضة، تتمثل في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وشدد الدكتور أحمد البسيوني، على أهمية ممارسة الرياضة في منع حدوث الجلطات المخية، موكدا على ضرورة اتباع إرشادات جمعية القلب الأمريكية لتحقيق أفضل النتائجفالرياضة فوائد عديدة وكثيرة، ولعل أبرزها الحد من حدوث الجلطات الدماغية، فدائما ما يوصي الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام للحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتكرارها.. ونظرا لاهميتها خصص لها المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخيه التداخلية، "مؤتمر الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للاوعية الدماغية والقسطرة المخيه"، جلسة لتحدث عن دور الرياضة في منع حدوث الجلطات المخية.

جدير بالذكر أن مؤتمر السكتة الدماغية، سوف يشهد حضورا دوليا واقليميا متميزا ممثلا في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكبار المتخصصين بالعالم، ورئيس منظمه السكته الدماغيه العالميه ورئيس المنظمه الاوروبيه للسكته الدماغيه وامين صندوق الجمعيه الامريكيه للاوعيه الدماغيه والقسطره المخيه ورئيس الجمعيه الشرق اوسطيه للسكته الدماغيه ورئيس الجمعيه السعوديه للسكته الدماغيه والكثير من الضيوف البارزين.