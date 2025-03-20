الديب والنبراوي يضعان حجر الأساس لنادي مهندسي البحيرة| صور

وضع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة والمهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، حجر الأساس وتدشين مشروع نادي مهندسي البحيرة علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية) بنطاق مدينة دمنهور.

وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام، والمهندس حمدي الخولي نقيب مهندسي البحيرة، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع المهندسين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استقبلت نقيب المهندسين بمكتبها بالديوان العام.

وخلال اللقاء، رحبت محافظ البحيرة بالنقيب العام للمهندسين، مؤكدةً دعم المحافظة لكافة المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للنقابات المهنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أشادت بمشروع نادي مهندسي البحيرة، باعتباره خطوة هامة لتوفير بيئة اجتماعية ورياضية متميزة للمهندسين وأسرهم، فضلاً عن كونه منصة لدعم الكوادر الهندسية وتعزيز التواصل بينهم، مشيدة بجهود نقابة المهندسين والتعاون مع المحافظة وخاصة فيما يخص طلبات التصالح.

نادي مهندسي البحيرة

ويمتد النادى على مساحة تقريبية 9500 متر مربع في موقع متميز بمدينة دمنهور، بجوار الموقف العمومي، مما يجعله سهل الوصول من مختلف أنحاء المحافظة.

وسيضم النادي مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى المقر الإداري الذي سيقدم خدمات نقابية متطورة.

ومن المقرر أن يكون النادي بمثابة ملتقى هندسي واجتماعي متكامل يعزز الروابط المهنية بين المهندسين، ويوفر بيئة محفزة لتطوير مهاراتهم.

تشغيل عيادات المستشفى الشاملة بكفر الدوار يوميا عقب الإفطار

أعلنت مستشفى الشاملة بكفر الدوار بقيادة الدكتور أحمد خضر، عن تشغيل العيادات يوميًا عقب الإفطار خلال شهر رمضان، وذلك بهدف تقليل الضغط على أقسام الاستقبال والطوارئ، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات صحية متميزة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

حيث يتواجد طاقم طبي كامل في أقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى طاقم آخر مخصص لتشغيل العيادات، مما يضمن تقديم رعاية صحية فورية ومتكاملة لجميع المرضى، وتخفيف الازدحام على أقسام الطوارئ، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية المطلوبة على مدار اليوم خلال الشهر الفضيل.