تحذيرات لأهالي شمال سيناء من بدء موجة طقس سيء

وجه مجلس مدينة العريش، تحذيرا عاجلا لأهالي محافظة شمال سيناء من خلال بيان رسمي برفع درجة الاستعداد بالمحافظة لمواجهة الطقس السيء المرتقب، بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من (٣ : ٤ متر) وارتفاع سرعه الرياح الي ( ٥٠ : ٦٠ كم / س ).

وتشهد محافظه شمال سيناء موجه باردة مع انخفاض في درجه الحرارة وذلك اعتبارا من غدا الجمعة ٢١ مارس إلى السبت٢٢ مارس 2025.

لذا تهيب محافظة شمال سيناء بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة.

كما اعلن مجلس مدينة العريش السيطرة على حريق بمبني سميرا ميس سابقا بشارع الفاتح بمدينة العريش بمتابعة وكيل أول الوزارة اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة والمدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش ورجال المطافئ والإسعاف والأزمات.