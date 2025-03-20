أستاذ قانون تجاري: مصر تمد يدها لأي مستثمر

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن مصر تمد يدها لأي مستثمر يريد أن يُعمر أو يستثمر أو يعمر، سواء كان مصريًا أو محليًا أو عربيًا أو أجنبيًا.

وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أنه لا توجد مزايا لدولة عن أخرى، فمصر تُقدم للجميع الفرص مثل الإعفاءات الضريبية، مثل 80% من المبالغ المستثمرة لمدة 5 سنوات، وتقديم إعفاءات في المشروعات كثيفة العمالة، وفي المشروعات الصديقة للبيئة تُقدم الدولة بعض الإعفاءات على المياه والأراضي.

وأوضح أنه بالنسبة محطات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة تُقدم مصر أراضي دون أن يكون على المستثمر تكلفة، وهو ما يفتح المزيد من الأسواق أمام مصر.