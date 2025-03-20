"عبر تقنية الكونفرنس ".. وزير الصحة يشهد تسلم أجهزة أشعة جديدة من شركة سيمنز لشمال سيناء

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عبر تقنية "الكونفرانس"، تسلم مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أجهزة أشعة جديدة من شركة "سيمنز" الألمانية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

حضر مراسم التسليم الدكتور أحمد سمير بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.، ترافقه الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام.، الدكتور سامح خلف مدير مستشفى نخل، الدكتور تامر حمدي مدير مستشفى بئر العبد

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة "سيمنز" لتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمستشفيات شمال سيناء، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الأجهزة الجديدة تشمل ٤ اجهزه اشعه عمليات cArm 5 اجهزه سونار ايكو ودوبلر، جهاز اشعه نقالي ديجتال وأنها ستوزع على مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل .، وأضاف أن هذه الأجهزة ستساهم في تشخيص الأمراض بدقة وسرعة، مما سيؤدي إلى تحسين فرص علاج المرضى.

وقد أعرب مديري المستشفيات عن سعادتهم بتسلم الأجهزة الجديدة، مؤكدًين أنها ستساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء.

وأوضح المشرف العام على الأشعة بمديرية الشؤون الصحية ياسر رمضان إلى أن الأجهزة الجديدة تتميز بتقنيات حديثة ومتطورة، وأنها ستساهم في تحسين جودة التشخيص الإشعاعي بمستشفيات المحافظة.



