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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة 6 من مسلسل "عايشة الدور" لـ دنيا سمير غانم تجذب المشاهدين

الفنانة دنيا سمير
الفنانة دنيا سمير غانم
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حققت الحلقة الـ6 لمسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث جذبت عدد كبير من المشاهدين فى مصر والوطن العربى، والذى يعرض على قناة "ON" خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك.

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية  من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث تواصل عايشة، التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، انتحال شخصية ابنة شقيقتها فاطمة الساعاتي، وتواصل العيش بدلًا منها في حياتها الجامعية. 

كما تم اختيار عايشة لتكون بطلة العرض المسرحي الذي أعده الدكتور حازم، الذي يجسد دوره الفنان محمود نور، وذلك بدلًا من نسمة، التي تؤدي دورها الفنانة أميرة الديب، والتي صُدمت من هذا الاختيار وانفعلت على الدكتور حازم بسبب قراره.

عايشة الدور النجمة دنيا سمير غانم شهر رمضان المبارك الفنان محمود نور