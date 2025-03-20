افتتاح معامل جديدة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، معامل جديدة بمبنى هندسي 1 ومبنى هندسي 2 ، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة ، ومديري البرامج ، وأعضاء الجهاز الإداري في إطار سعي جامعة جنوب الوادي الأهلية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم الجامعات الأهلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الافتتاح تأكيدًا على حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات الحديثة والتقنيات المتطورة لخدمة العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. كما يعكس هذا الجهد التزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية للطلاب.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل النائب الاكاديمي للجامعة الاهلية ان الافتتاح تضمن معمل ديناميكا حرارية و معمل ميكانيكا الموائع بمبنى هندسي 2 و معمل اساسيات التربة و معمل اساسيات الهندسة الكهربية و الالكترونية و معمل فيزياء 1 و معمل فيزياء 2 و معمل المساحة بمبنى هندسي 1، و معمل الشبكات بمبنى هندسي 1 الخاص ببرنامج الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.