قصر ثقافة بئر العبد ينظم محاضرة ثقافية بعنوان "رمضان والقرآن"

نظم قصر ثقافة بئر العبد بشمال سيناء محاضرة بعنوان "رمضان والقرآن" بمعهد بئر العبد الابتدائي الأزهري، ألقتها الواعظة ولاء محمد عبده، بالأزهر الشريف.

تناولت المحاضرة أن شهر رمضان من افضل الشهور وصيامه له أجر عظيم، كما أن امتناع المسلم عن الطعام يكون طاعة لله، وتحدثت عن فضل اخراج الصدقات والزكاة ، أعدها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط، بمتابعة محمود عيد مدير القصر ، تمت صباح اليوم الخميس 20 مارس الحالي، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

كما شهدت ثقافة شمال سيناء فعاليات انتهاء الورشة الفنية الطرق على المعادن بقصر ثقافة العريش " رقائق الألومنيوم / النحاس " المدرب شعبان جمعة موجه تربية فنية، تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للأعمال الفنية وتم عرض نتاج الورشة ، بمتابعة الفنانة ايناس سمير مدير القصر ، تمت صباح اليوم الخميس 20 مارس الحالي، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.