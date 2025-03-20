الولايات المتحدة تشن أربع ضربات على مدينة الحديدة اليمنية

أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة، شنت أربع ضربات على مدينة الحديدة اليمنية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، إن قواتها تواصل عملياتها ضد جماعة الحوثي اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ليل الأحد الإثنين، بأنّ محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن تعرضت لغارتين أمريكيتين، بعد غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وبعد شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر م2023، بدأ «الحوثيون» استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية، قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

وأكد «الحوثيون»، أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين، وأدت هذه الهجمات الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية، عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولًا لقناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وتشمل قوات التحالف كل من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، والبحرين، وهولندا، والنرويج، وسيشل، وإسبانيا.