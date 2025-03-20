الحلقة 20.. ليل تُظهر غيرتها على فارس فى "وتقابل حبيب"

شهدت الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، غيرة ليل (ياسمين عبد العزيز) على فارس (كريم فهمى) ، وذلك خلال لقائها معه وحديثها عن كاريمان (إنجى كيوان)، ورحلتهما فى الجونة.

حيث سألته ليل: "انبسطت في الجونة؟" ويرد بأن الصفقة كادت أن تفشل بسبب فرح أخته وكاريمان.

وتتفق ليل وفارس على التواجد بجانب بعضهما طوال الوقت وألا يكون هناك شيئاً يبعدهما عن بعضهما ، وتطلب ليل كذلك عدم منع ابنه ادم من التواجد مع بناتها طوال الوقت.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.