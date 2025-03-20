زينة: أتمني أن يخرج تاريخ السر الكوثر إلي النور

قالت النجمة زينة إنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم تاريخ السر الكوثر تماماً ولم يتبق لها أي مشهد.

وأضافت زينة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز :أتمني هذا الفيلم تحديداً أن يخرج إلي النور، فهذا العمل يحمل أهمية كبيرة للغاية و رسائل ومواضيع هامة، وهو من إخراج وتأليف محمد أمين.

وتابعت : " فيلم سياسي اجتماعي ويتحدث عن فترة حقيقة في البلد وهي فترة الإخوان أجسد جسد من خلاله شخصية كوثر، وهي فتاة تمت السيطرة عليها وعلى أفكارها مما يعرف بـ غسيل الدماغ، ولكن هذه الفتاة تحب البلد، ونشاهد رحلتها في هذا الطريق، ونرى كيف أضاع الإخوان مستقبلها.