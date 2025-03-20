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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة: أتمني أن يخرج تاريخ السر الكوثر إلي النور

محررة البوابة نيوز
محررة البوابة نيوز مع النجمة زينة
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 قالت النجمة زينة إنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم تاريخ السر الكوثر  تماماً  ولم يتبق لها أي مشهد.

 وأضافت زينة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز :أتمني هذا الفيلم تحديداً أن يخرج إلي النور، فهذا العمل يحمل أهمية كبيرة للغاية و رسائل ومواضيع هامة، وهو من إخراج وتأليف محمد أمين.

 وتابعت : " فيلم سياسي اجتماعي ويتحدث عن فترة حقيقة في البلد وهي فترة الإخوان أجسد جسد من خلاله شخصية كوثر، وهي فتاة تمت السيطرة عليها وعلى أفكارها مما يعرف بـ غسيل الدماغ، ولكن هذه الفتاة تحب البلد، ونشاهد رحلتها في هذا الطريق، ونرى كيف أضاع الإخوان مستقبلها.

النجمة زينة البوابة نيوز فيلم تاريخ السر الكوثر