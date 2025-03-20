رئيس الأركان الإسرائيلي: إخضاع «حماس» يتم في كل مكان حتى في الضفة الغربية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، إن إخضاع «حماس» يتم في كل مكان، حتى في الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس الأركان: «نفذنا عملية مفاجئة وقوية في غزة، واستعادة المحتجزين هدف أسمى لنا».

وأصدر جيش الاحتلال، أوامر إخلاء بمنطقة بني سهيلا في خان يونس، جنوبي قطاع غزة تمهيدًا لقصفها.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.