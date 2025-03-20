تعليم الفيوم الأول على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال

حققت مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال.

وقد فازت المدرسة في مختلف الأقسام بمراكز متقدمة على النحو التالي: فاز قسم الإنتاج الحيواني بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال.

كما فاز قسم الخضر بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال، وفاز قسم الميكانيكا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال، وفاز قسم الحاسب الآلي بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال.

كما فاز قسم النجارة بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال، وفاز قسم تربية النحل بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لإدارة التعليم الفني بالمديرية، وإدارة غرب الفيوم التعليمية، وإدارة مدرسة الفيوم الزراعية، وفريق العمل بمدرسة الفيوم الزراعية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وتحقيق هذا الإنجاز الرائع على مستوى الجمهورية.

وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، والمهندس خالد سيد مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية.

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