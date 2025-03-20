الاتحاد الأوروبي يندد بتجدد القصف على غزة ويدعو لاستئناف الهدنة

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن غضبهم إزاء تجدد المواجهات العسكرية في قطاع غزة، بعد انهيار التفاهمات التي كانت قد أوقفت القتال مؤقتًا، وما تبع ذلك من خسائر بشرية واسعة النطاق نتيجة القصف الجوي الأخير.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان رسمي، إدانته لاستئناف العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، معبّرًا عن أسفه العميق لفشل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدنة، والتي كانت تهدف إلى تقليل معاناة السكان في القطاع.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه من رفض حركة حماس تنفيذ عمليات الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لديها، معتبرًا أن هذه الخطوة تعيق أي تقدم نحو التوصل إلى حلول دبلوماسية، وتساهم في استمرار دوامة العنف.