حقيقة احتجاز أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة في السعودية

أثارت أنباء توقيف رجل الأعمال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، في السعودية جدل واسع، وسط تقارير متضاربة حول حقيقة الأمر.

وزعمت بعض المواقع الصحفية أن السلطات السعودية قامت بتوقيف العشري فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، بسبب نزاع قانوني مع شركة "سابك" السعودية يعود إلى عام 2016.

لكن مصادر مقربة من العشري أكدت أن ما جرى لم يكن احتجاز أو توقيف بل اقتصر الأمر على طلب الجهات المختصة منه الإدلاء بشهادته كشاهد رئيسي في قضية متعلقة بتعاملات تجارية مع الشركة السعودية.

وفقا للمصادر نفسها، فإن مجموعة حديد العشري أجرت تعاملات تجارية مع "سابك" في عام 2023، ولا علاقة لها بأي قضايا قانونية سابقة تعود إلى عام 2016.

كما شددت المصادر على أن الجهات المختصة في السعودية تعاملت مع الأمر بشفافية تامة، مؤكدة أن العشري لم يكن مطلوب على ذمة أي قضية جنائية أو قانونية.

و بعد إدلائه بشهادته وانتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، توجه أيمن العشري إلى مكة المكرمة لاستكمال مناسك العمرة، في تأكيد عملي على عدم وجود أي قرارات بمنعه من السفر أو احتجازه كما زعمت بعض الشائعات.

المصادر القريبة من العشري أكدت أنه غادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بشكل طبيعي.

كما نفت كل ما تم تداوله من أنباء عن توقيفه أو منعه من السفر.

في سياق متصل، أكدت المصادر أن العلاقات بين مصر والسعودية تظل قوية ومتينة، مبنية على التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى أن رجال الأعمال المصريين حريصون دائمًا على تعزيز هذه العلاقات من خلال الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يعود بالنفع على البلدين.

ومع تأكيد المصادر أن العشري يواصل أداء مناسك العمرة في مكة وأن الأمر كان مجرد سوء فهم أدى إلى انتشار معلومات غير دقيقة في بعض المواقع الإعلامية.