زينة : أحمد خالد موسي مخرج متميز والعمل معه أضاف لي

قالت النجمة زينة إنها لأول مرة تتعاون مع المخرج أحمد خالد موسي من خلال مسلسل العتاولة في الجزء الأول والثاني، لافتة إلى أنه مخرج متميز والعمل معه يضيف للفنان.

وأضافت زينة في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” :أحمد من المخرجين المتميزين في جيله و محترف ومحترم للغاية ومريح نفسياً، وسلس في التعامل وبالإضافة لشطارته وإبداعه واجتهاده في الأعمال التي يقدمها .

وتابعت : كواليس العمل في اللوكشين معه أكثر من رائعة لأنه شخص واثق من نفسه ويعطي المساحة لأي نجم يعمل معه أن يخرج ما بداخله من نابع إحساسه الشخصي ولديه إدراك تام ووعي بقيمة وقدر النجوم اللذين يعملون معه ومجتهد للغاية في عمله ولا يغفل ولا ينام فأنا تشرفت للغاية بالعمل معه لأنه أضاف لي.