رامز جلال ساخرًا من وسام أبو علي: "كابتن محمد رمضان هيخصمله مليون جنيه"

وقع المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي ضحية اليوم ضمن برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” تقديم رامز جلال، والذى يعرض عقب أذان المغرب مباشرة، ضمن موسم رمضان 2025.

وسخر رامز جلال من لقاء مذيعة البرنامج مع وسام أبو علي، قائلا “شيلي ايدك يا بت كابتن محمد رمضان هيخصمله نصف مليون جنيه على المسكة دي".

كما مازح الكابتن محمد نور وسام أبو علي نجم النادي الأهلي قائلا "مالكم بـ زيزو.. ما تخلوه يكمل في الزمالك ووسام يرد كدا كدا فيه عندنا لاعيبة كويسه كتير جداً.. هو انت كنت بتلعب في الزمالك؟.

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.