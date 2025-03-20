رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين.. شاهد

شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.



وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على التعامل الأمثل مع التطور الهائل فى نظم التسليح المختلفة التى شهدتها القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التدريب القتالى هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة وأن خريجى معهد ضباط الصف المعلمين هم أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والعطاء بكل تفانٍ وإخلاص.



وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حوارًا مع الطلبة إستمع فيه إلى أرائهم وإستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالأمن القومى المصرى، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية والتسلح بالعلم والمعرفة التى تعينهم على تنفيذ كافة المهام المستقبلية التى سيكلفون بها عقب تخرجهم بما يدعم منظومة الكفاءة والإستعداد القتالى للقوات المسلحة.

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.