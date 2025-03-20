محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء في احتفالية يوم الشهيد.. صور

نظمت محافظة مطروح، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بيوم الشهيد، بحضور اللواء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف، والنائب عيسى أبو تمر عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والعميد هيثم عبده المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعمد ومشايخ وشباب مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأُسر وأبناء شهدائنا الأبرار، وذلك بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الأغاني الوطنية لفريق كورال مديرية التربية والتعليم بمطروح، والتى لاقت استحسان وإشادة من الحضور، وكذلك عرض فيديو عن شهداء مطروح أعدته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، تحدث فيه أسر الشهداء عن ذكرياتهم معهم.

كما تم إلقاء كلمة عن أسر وأبناء الشهداء موجهين الشكر للدولة المصرية على اهتمامها وتقديرها للشهداء، وكذلك الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لحرصه على إقامة الاحتفالية ومشاركتهم وإلقاء الضوء على تلاحم وتكاتف المصريين في محاربة العدو.

وأكد كل من القمص متى زكريا متى راعى كنائس مطروح، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، على فضل ومكانة الشهادة في سبيل الله والوطن، مع الفخر بالشهداء من أبناء مصر مسلمين ومسيحين من أجل أن الحفاظ على الأرض والوطن وأن نعيش في أمن وأمان واستقرار، مع أهمية الحفاظ على تضحية كل شهيد، وأهمية توعية النشء وتثقيفهم بمكانة حب الوطن ومقدساتنا وديننا وكيف نضحى وندافع عنه بالنفس والمال.

وفي كلمته أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أننا نلتقى فى مناسبة ذكرى يوم الشهيد الغالية على قلوبنا جميعا التى هى مصدر فخر وإعتزار بتضحيات أبناء مصر الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وكرامته، مؤكدا أن الشهادة شرف عظيم وهى أسمى درجات التضحيه في سبيل الله والوطن،مشيرا إلى أنه في محافظة مطروح التي كانت وما زالت حصنا منيعا على حدود مصر الغربية نفتخر بأننا جزء من هذا الوطن الذي لا يبخل أبناؤه بأرواحهم لحمايته.

ودعا محافظ مطروح إلى الوقوف دقيقة تقديرا وتعظيما لروح كل شهيد من شهداء مصر الأبرار، مشيرًا إلى أنه إذا كان يوم ٩ مارس هو ذكرى استشهاد رمز من رموز العسكرية المصرية الجنرال الذهبي الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، خلال زيارته للخطوط الأماميه على جبهة القتال في التاسع من مارس عام 1969 فقد رافقه في ذات الخندق نموذج للتضحيه من أبناء مطروح وهو الشهيد البطل مفتاح العشيبى، والذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وغيرهم من الشهداء ولتبقى ذكراهم حية في وجدان كل مصري التي لا يمكن أن تنضب أبدا من الأبطال.

يوم الشهيد.. تكريم لأرواح شهداء الوطن

إن كان اليوم هو تكريم لأرواح شهداء الوطن من أبناء مطروح، فإنه أيضا تكريم لكل أسرة صبرت واحتسبت عند الله شهيدها في جنات النعيم مع النبيين والصديقين الأبرار، وكذلك شكر لكل أبناء مطروح حماة البوابة الغربية لمصر بمواقفهم الوطنية وتكاتفهم مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، فما نحن فيه اليوم من أمن واستقرار وتنمية لم يكن يتحقق إلا بفضل تضحيات الشهداء.

والحاجة منا دائماً إلى ثورة للعمل والبناء مع التضحية والفداء من أجل الأجيال القادمة فيد تبنى ويد تحمى الوطن،

داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية أرضا وشعبا تحت قيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أسر الشهداء مع إهدائهم شهادات تقدير وهدايا عينية.

محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء في احتفالية يوم الشهيد

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