رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بآداب المنصورة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس ٢٠ مارس 2025، مناقشة رسالة ماجستير بقسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنصورة ، والمقدمة من الباحثة "سهيلة أحمد فهمي عيسى" المعيدة بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة دمياط.

ناقش رسالة الماجستير المقدمة تحت عنوان، " تطور النيشة في مقابر الأفراد في مصر القديمة منذ ظهورها حتى نهاية العصر المتأخر ، دراسة أثرية حضارية"، نخبة من الأساتذة المتخصصين في علم الآثار المصرية القديمة، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور نهاد كمال الدين شعبان ، أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنصورة ، وعضوية كل من الدكتور رفعت صبحي عجلان أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور صالح سليمان عطية، أستاذ الآثار المصرية القديمة المساعد بكلية الآثار جامعة دمياط.

فيما وحضر المناقشة الدكتور يسر عز الرجال، عميد كلية الآثار جامعة دمياط، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب جامعة دمياط، والدكتور محمد سعد الدين الشربيني، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبده أباظة.

وفي ختام المناقشة، هنأ الدكتور حمدان ربيع الباحثة سهيلة أحمد عيسى على اجتيازها المناقشة بنجاح، وحصولها على درجة الماجستير بامتياز، معربًا عن تمنياته لها بمستقبل أكاديمي حافل بالإنجازات.