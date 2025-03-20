رامز ايلون مصر| محمد نور لـ وسام أبو علي: "مالكم بـ زيزو.. والأخير يرد"

شهدت حلقة اليوم، من برنامج المقالب الشهير "رامز ايلون مصر"، استضافة المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي والذى وقع ضحية رامز جلال ، حيث يعرض البرنامج عقب أذان المغرب مباشرة.

ومازح الكابتن محمد نور وسام أبو علي نجم النادي الأهلي قائلا "مالكم بـ زيزو.. ما تخلوه يكمل في الزمالك ووسام يرد كدا كدا فيه عندنا لاعيبة كويسه كتير جداً.. هو انت كنت بتلعب في الزمالك؟.

يدور برنامج "رامز ايلون مصر" حول استضافة ضيف في برنامج خاص باكتشاف المواهب، وأنه سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ويشاركه في اللجنة كل من الفنان رامز جلال، والمطربة نوال الزغبي، ونجم الكرة السابق محمد نور.