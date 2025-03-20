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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أمسية موسيقية رمضانية في معهد ثربانتس بالقاهرة

المعهد الثقافي الإسباني
المعهد الثقافي الإسباني
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 يستضيف معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني) أمسية موسيقية رمضانية مميزة يوم الأحد 23 مارس 2025، في تمام الثامنة مساءً بمقر المعهد في الدقي.

 يفتح الحفل أبوابه للجمهور مجانًا حتى اكتمال العدد، ليقدم تجربة فنية تجمع بين الإيقاعات اللاتينية والألحان الشرقية في أجواء روحانية خاصة.

يشارك في الحفل كل من الفنانة إلسا باربيرو، والفنان جون الخواجة، وفرقة أولي باند، حيث يقدمون عرضًا موسيقيًا فريدًا يمزج بين الطابع الإسباني اللاتيني والتراث الموسيقي الشرقي، مما يعكس التناغم الثقافي والفني بين الحضارتين.

أكد خوسيه مانويل ألبا باستور، مدير معهد ثربانتس بالقاهرة، ان هذا الحدث يجمع بين الموسيقى اللاتينية والشرقية، كجزء من جهودنا لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الناطقة بالإسبانية. 

اضاف ان الأمسية تتيح فرصة للاستمتاع بأجواء رمضانية روحانية، حيث تتلاقى الموسيقى مع القيم الإنسانية المشتركة، مؤكدةً على دور الفن في التقارب بين الشعوب والثقافات."

يعد هذا الحفل فرصة رائعة لعشاق الموسيقى للتعرف على أنغام إسبانية ممزوجة بالأصالة الشرقية، والاستمتاع بأمسية تعكس جمال التناغم بين الثقافات المختلفة.

التراث الموسيقى الثقافى الإسبانى المركز الثقافي الإسباني