انتخاب كيرستي كوفنتري من زيمبابوي رئيسة للجنة الأولمبية الدولية

فازت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، برئاسة للجنة الأولمبية الدولية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأصبحت «كوفنتري»، أول سيدة، وأول شخص من أفريقيا، يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح عاشر شخص يشغل المنصب.

وحسمت وزيرة الرياضة في زيمبابوي، والفائزة بميداليتين ذهبيتين في منافسات السباحة بالأولمبياد، الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت اليوم في اليونان.

وتفوقت «كوفنتري» على 6 مرشحين آخرين، لخلافة توماس باخ في منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في الانتخابات التي جرت بمشاركة حوالي 100 عضو باللجنة.

وكانت انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، الأكثر انفتاحًا وصعوبة في التكهن بنتائجها منذ عقود، حيث لم يكن هناك مرشح واضح قبل التصويت.