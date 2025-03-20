سرفيس الجيزة يضبط 340 سيارة مخالفة خلال 6 أيام

شن اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة عدة حملات تفتيشية وتفقدية وتنظيمية على كافة قطاعات وأحياء المحافظة وصلت إلى 30 حملة على مدار 6 أيام عمل .

جاءت الحملات بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على مدار اليوم والتدخل الفورى لحل أى مشكلة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين.

وأسفرت عن ضبط 340 مخالفة متنوعة بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير وتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً والوقوف فى مواقف عشوائية ، كما تم حجز عدد 10 سيارات منتهية التراخيص .

شارك فى الحملات كلٍ من: "الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس ، محمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ، وليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم ، حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم. شريف أبوهميلة مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية ، سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ، محمد فاروق المنسق العام لخطوط السير ، طارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة جنوب ، محمود مهدى مشرف عام المنافذ ، محمد الزمر رئيس قطاع كرداسة، محمد إبراهيم حسن مشرف حملة قطاع غرب.

كما شدد " لاشين" علي النواب والمساعدين ورؤساء القطاعات بتكثيف الحملات صباحاً ومساءاً والإنتشار فى كافة الشوارع والتركيز على الأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحلها وإزالة أسباب الشكوى وشن جهاز السرفيس بالجيزة .

وتمت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة ؛ وشملت الحملات عدد من المناطق: "المنيب، المتانيا، المنيب، العياط ، شارع البحر الأعظم، ربيع الجيزى ،نكلا ، منشأة القناطر ، أول فيصل، كوبرى الخشب، الكيت كات ،الوراق ، خاتم المرسلين ،نزلة كوبرى العمرانية ، ترسا، المشابك، طالبية فيصل، آخر فيصل الرماية ، ومشعل ، طريق مصر أسيوط ،المنصورية، كرداسة، العياط، خطوط بنى سويف ،والمنيا ،والواسطى".

وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات وخاصة المسائية لضبط الشارع ومتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير الرسمية وتعريفة الركوب المقررة قانوناً خلال شهر رمضان المبارك للقضاء ظاهرة تقطيع خط السير ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.