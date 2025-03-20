الزيمبابوية كيرستي كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية

أصبحت الزمبابوية كيرستي كوفنتري أول امرأة وأول أفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية، بعد انتخابها اليوم الخميس خلفا للألماني توماس باخ الذي قاد المنظمة الدولية على مدى 12 عاما. وتفوقت كوفنتري في المنافسة على خوان أنطونيو سامارانش الابن وسيباستيان كو ودافيد لابارتيان وموريناري واتانابي والأمير فيصل بن الحسين من الأردن ويوهان إلياش.

وانتهت انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، الخميس 20 مارس 2025. أسفرت النتائج عن انتخاب كيرستي كوفنتري من زيمبابوي كرئيسة جديدة للجنة، لتصبح بذلك أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.

فازت كوفنتري، البالغة من العمر 41 عامًا ووزيرة الرياضة في زيمبابوي، في الجولة الأولى من التصويت الذي جرى في منتجع كوستا نافارينو باليونان، متفوقةً على ستة مرشحين آخرين، من بينهم البريطاني سيباستيان كو والإسباني خوان أنطونيو سامارانش جونيور.