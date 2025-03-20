البيت الأبيض: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

ذكر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع البيت الأبيض: أن «ترامب» قال بوضوح لحركة حماس، إنها ستدفع ثمنًا غاليًا إذا لم تُطلق سراح المحتجزين.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.