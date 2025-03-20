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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة لـ "البوابة نيوز": فيلم الجزيرة علامة فارقة في مسيرتي الفنية

النجمة زينة
النجمة زينة
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كشفت النجمة زينة عن كواليس العمل بينها وبين فريق عمل مسلسل العتاولة 2.

 وقالت زينة في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: "كواليس العمل بيننا أكثر من رائعة وبحبهم كلهم دون استثناء، وأصبح بيننا كيمياء وارتياح شديد، لأن هذا العام الثاني على التوالي للعمل بينا".

 وتابعت: “لكن بالنسبة للتعاون مع النجم أحمد السقا، فهذا ليس جديد عليا؛ لأن بداياتي السينمائية كانت معه عندما شاركت في فيلم الجزيرة، وحقق نجاح كبير للغاية، وهذا العمل عمل لي طفرة كبيرة في مستقبلي المهني ويعد علامة فارقة في مسيرتي الفنية”.

 ولفتت إلى أن وجود النجمة الكبيرة فيفي عبده أضاف روحاً مختلفة في العمل،  فهي طيبة للغاية وجدعة وبنت بلد، ولديها أخلاق وروح عالية في الكواليس، وبوجودها أشعر بوجود أم حنونة تحتوي الجميع بروحها الطيبة.

النجمة زينة مسلسل العتاولة العتاولة زينة أحمد السقا