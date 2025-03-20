منتخب عمان يفرض التعادل على كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

فرض منتخب عمان التعادل الإيجابي بهدف لمثله على كوريا الجنوبية، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على استاد جويانج، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

شهدت مباراة كوريا الجنوبية ضد عمان أداء تكتيكيًا من المنتخب العماني، الذي نجح في تطبيق خطة مدربه رشيد جابر بالاعتماد على التنظيم والالتزام الدفاعي.

مباراة كوريا الجنوبية ضد عمان

تقدم منتخب كوريا الجنوبية في الشوط الأول بهدف عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 41، بعد تمريرة حاسمة من لي كانج إن.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب عمان أداءه المميز، ونجح في إدراك التعادل عن طريق علي البوسعيدي في الدقيقة 80، بعد تمريرة من البديل محسن الغساني.

بتلك النتيجة، حافظ منتخب كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة الثانية من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 15 نقطة، بينما ظل منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.