لياو ليتشينيج: التعاون الصيني المصري في إطار "الحزام والطريق" يحقق نتائج ملموسة

أكد سفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشينج، أن التعاون بين الصين ومصر في إطار مبادرة "الحزام والطريق" يحقق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على البلدين، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة بين الجانبين تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشار السفير إلى أن المشاريع المشتركة تشمل المنطقة الصناعية الصينية في قناة السويس، والتي جذبت أكثر من 170 شركة ووفرت فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين، بالإضافة إلى مشروع القطار الخفيف في مدينة العاشر من رمضان، الذي يخدم أكثر من 5 ملايين مواطن مصري.

كما أبرز السفير أهمية محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، التي تعد الأكبر من نوعها في أفريقيا، وتوفر الكهرباء لمئات الآلاف من المنازل المصرية.

وأضاف السفير أن الصين ومصر تعملان على تعزيز التعاون في المجالات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكد أن الصين ستواصل دعم جهود مصر في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، بما يعزز التنمية المشتركة وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على أن الصين ومصر ستواصلان العمل معًا لتعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يعود بالنفع على الشعبين الصيني والمصري ويسهم في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.