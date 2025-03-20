سفير الصين بمصر: الدورتان السنويتان تعكسان نجاح الديمقراطية الشعبية والتزام الصين بالانفتاح

صرح سفير الصين لدى مصر لياو ليستشيج ، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المصرية، بأن الدورتين السنويتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، اللتان اختتمتا مؤخرًا في بكين، تعكسان نجاح النموذج الصيني للديمقراطية الشعبية والتزام الصين الراسخ بمواصلة الإصلاحات والانفتاح على العالم.

وأكد السفير أن الدورتين شهدتا مشاركة واسعة من ممثلي الشعب الصيني من مختلف القطاعات والقوميات، حيث تم تقديم أكثر من 8000 مقترح تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 95% من هذه المقترحات تم تنفيذها بالفعل، مما يعكس فعالية النظام الصيني في الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف السفير أن الدورتين سلطتا الضوء أيضًا على الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين في عام 2024، بما في ذلك تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وتعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة. وأكد أن الصين ستواصل تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك مع مصر، لتحقيق التنمية المشتركة والازدهار للشعبين الصيني والمصري.