ختام فعاليات الأسبوع البيئى وريادة الاعمال والابتكار بجامعة كفر الشيخ 2025

اختتمت بجامعة كفر الشيخ فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الاعمال والابتكار المستدام بالجامعة 2025، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من 16 حتى 20 من مارس الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، واشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حرصت على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابى لدى طلبة الجامعة، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية شارك بها طلبة الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيراً الى أن فعاليات الأسبوع جاءت اتساقاً مع توجهات القيادة السياسية في الانضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة قامت بتنظيم فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الاعمال والابتكار المستدام، لتعزيز الوعي بالاستدامة من خلال أنشطة توعوية متنوعة ومعسكرات وقوافل طبية في إطار المبادرات الرئاسية، كما ركز الأسبوع علي ريادة الاعمال والابتكار المستدام ودعم المشروعات الخضراء والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والاسهام في تعزيز ارتباط الجامعة بالمجتمع واعداد رواد اعمال مبدعين قادرين علي المنافسة في سوق العمل عبر تزويدهم بالمهارات والأفكار الريادة التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، كما أن الأسبوع تضمن سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية الموجهة لكافة منسوبي الجامعة لترشيد السلوك البيئي، وزيادة المعرفة بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية لمحاولة معالجتها وحلها على أسس علمية سليمة.

حيث شاركت كليات جامعة كفر الشيخ، في فعاليات حملة التشجير وتجميل المسطحات الخضراء ودهان الأرصفة بمقر الجامعة، وقال رئيس الجامعة إن حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.

كما نظمت كليات الجامعة، ندوات تثقيفية وتوعوية وأنشطة مختلفة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، وقد تلخصت هذه الندوات والأنشطة في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة بين طلبة الجامعة، ودعم ريادة الاعمال الخضراء وتشجيع المشروعات البيئية المبتكرة، وتمكين الشباب بمهارات وأدوات الابتكار المستدام وريادة الاعمال، تشجيع المشروعات التطبيقية المبتكرة والمستدامة وربطها بسوق العمل، ربط الجامعة بالمجتمع من خلال مبادرات بيئية وطبية تنموية، تحفيز البحث والتطوير لايجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية، تنمية روح المسؤولية المجتمعية والمواطنة وتعزيز المشاركة في حماية البيئة، وحضر هذه الفعاليات والندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.

وفي القطاع الطبي، تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية اورام البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم بكلية الطب البشري، كما نظمت كلية طب الاسنان معسكر طبي للكشف علي طلبة كليات الجامعة مع تحويل الحالات التي تحتاج الي العيادات الخارجية بكلية طب الفم والاسنان، كما نظمت كلية التمريض حمله للكشف عن مرض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة والنحافة وقياس الطول والوزن، داخل الحرم الجامعي.

أيضاُ اختتمت فعاليات الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة، كما تم تنظيم ورشة عمل عن ريادة الاعمال لذوي الاجتياحات الخاصة، وتم توقيع بروتوكلات تعاون مع الشركات والمؤسسات لتدريب طلبة وخريجي الجامعة.