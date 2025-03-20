الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع جامعة شيفيلد هالام

وقع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع الدكتورة ليزا موسوب، رئيس جامعة شيفيلد هالام، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسستين.

ويشمل البروتوكول تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، بالإضافة إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من الإمكانات البحثية والمهنية المتقدمة في الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة شيفيلد هالام يمثل خطوة رئيسية في مسيرة الجامعة البريطانية نحو التطوير والابتكار، كما أن هذه الشراكة الجديدة تقدم مثالًا متميزًا على الإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذا التعاون يمثل إضافة قيمة لاحتفالاتنا بالذكرى العشرين على تأسيس الجامعة البريطانية في مصر، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق المزيد من التطوير الذي يعود بالنفع على طلابنا وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز مكانة الجامعة كمنصة أكاديمية وبحثية ذات أبعاد دولية، ولاسيما مع جامعة شيفيلد هالام التي تُعد من الجامعات الرائدة في الابتكار والتطوير الأكاديمي.

من جانبها، أعربت الدكتورة ليز موسوب، رئيس جامعة شيفيلد هالام، عن سعادتها بزيارة رئيس الجامعة البريطانية في مصر والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون في مجال التعليم الدولي وتبادل المعرفة بين الجامعتين.

وأشادت الدكتورة "موسوب"، بنجاح الجامعة البريطانية في مصر في الحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية (QAA) خلال احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها، مؤكدة أن هذا التعاون الجديد يهدف إلى استكمال البناء على الإنجازات المشتركة في مجال التعليم العالي الدولي، وفتح آفاق أوسع لجيل جديد من الطلاب للحصول على تعليم مميز.