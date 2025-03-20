إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا ، بنطاق محافظه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ،تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد جرزا، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.