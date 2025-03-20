ميار شريف تواصل مشوارها في بطولة ميامي للتنس

تواصل نجمة التنس المصرية ميار شريف، مشوارها في بطولة ميامي للتنس، ذات الـ1000 نقطة، بتأهلها إلى الدور الثاني من البطولة.

وتأهلت ميار شريف، اليوم الخميس، إلى الدور الثاني من بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعد الفوز على نظيرتها النيوزيلندية لولو سون في مباراة ماراثونية استمرت لـ3 مجموعات.

ميار شريف تتأهل للدور الثاني من بطولة ميامي للتنس

شهدت المباراة منافسة قوية بين اللاعبتين، حيث تمكنت ميار شريف من حسم المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 7-5، إلا أن لولو سون عادت بقوة في المجموعة الثانية، وحققت فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1.

وفي المجموعة الحاسمة، أظهرت ميار شريف عزيمة وإصرارًا كبيرين، وتمكنت من حسمها لصالحها بنتيجة 6-4، لتعلن عن تأهلها إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني، تواجه ميار شريف الأمريكية أماندا أنيسيموفا، في مباراة يتوقع أن تكون قوية ومثيرة.

وكانت ميار شريف توجت ببطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة، التي أقيمت في الأرجنتين، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.