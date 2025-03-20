جامعة جنوب الوادي بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية وإدراج ثلاثة تخصصات علمية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ادراج الجامعة في تصنيف مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية، حيث حصلت على المركز 28 محلياً من بين 54 مؤسسة بحثية مصرية، بما في ذلك الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات التعليم العالي. كما احتلت الجامعة المركز 20 بين 31 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية أدرجت بموقع مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية.

وأضاف عكاوي، أن الجامعة جاءت في المركز 6132 عالمياً من بين 18853 مؤسسة بحثية على مستوى العالم، والمركز 3032 بين 5228 مؤسسة أكاديمية عالمية. وأشار إلى أن مؤشرات التعاون البحثي الدولي للجامعة وصلت إلى 98%، فيما بلغ التعاون البحثي المحلي 2 %.

وأوضح الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مؤشر نيتشر يعد من أبرز مؤشرات الأداء البحثي المؤسسي، حيث يقيس الإنتاج العلمي للمؤسسات بطريقة موضوعية. حيث يتم احتساب المساهمات البحثية بناءً على عدد المقالات البحثية الدولية المنشورة في مجلات علمية عالية الجودة عبر خمس مجالات رئيسية هي: العلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية. يتم اختيار المجلات بناءً على سمعتها من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين، ويتم تحديث بيانات المؤشر بانتظام، مع إتاحة أحدث النتائج بشكل سنوي.

وفي ذات السياق، افاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن الجامعة قد تم تصنيفها في ثلاثة مجالات علمية متميزة، حيث احتلت المركز 23 محلياً في مجال العلوم الصحية، والمركز 17 في مجال العلوم الفيزيائية، والمركز 15 في مجال الكيمياء على مستوى المؤسسات البحثية المحلية.

وقدم رئيس الجامعة شكره لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للجهود المبذولة في دعم البحث العلمي والتعاون الدولي.