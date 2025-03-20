كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية عيد الأم

لتحقيق مبدأ الترابط الأسري لجميع منتسبيها وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي اليوم الخميس ٢٠ مارس الجاري احتفالية عيد الاسرة بمقر الكلية وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عبد القادر عميد كلية التربية النوعية وباشراف الدكتورة بدرية حسن علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضمن الحفل فقرات متنوعة في جو تسوده المحبة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وأشاد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور الكلية المجتمعي القائم على التواصل والترابط الإيجابي بين الجميع.

كما تحدث الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية على أهمية المحافظة على العلاقات الطيبة بين أفراد المؤسسة لتحقيق أعلى جودة في الأداء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الدكتورة سهير أحمد حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق ، الدكتور بركات سعيد عميد كلية التربية النوعية السابق، الدكتور طلعت عبد المتعال عميد كلية الفنون الأسبق بجامعه دلمون بالبحرين، الدكتورة منى عبد الرحيم الأستاذ بقسم التربية الموسيقية، الدكتورة فاطمة الزهراء كمال الأستاذ بقسم التربية الفنية، الدكتورة هدى خضري الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي، الدكتورة سحر السيد الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم، الاستاذ محمد علي ماهر مسئول التنسيق بالجامعة، محمد عبد النبي أمين عهدة الكلية.

جرى تنظيم فعاليات الحفل بالتعاون مع قسم الاقتصاد المنزلي حيث يعد من اهم مخرجات مقرر إدارة مؤسسات الاسرة وذلك تحت إشراف الدكتورة أمل أبو الحجاج وطلاب الفرقه الأولى بقسم الاقتصاد المنزلي.

شهد الاحتفال الدكتورة غادة النوبي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي والدكتور محمد السيد رئيس قسم التربيه الفنية والاستاذ بهاء الراوي أمين الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية.