تفاصيل ضبط المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الائتمان

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكترونى من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد "6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.