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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حرصًا على حياة المواطنين.. إخلاء وإزالة 15 عقارا بمنشأة ناصر

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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بدأت محافظة القاهرة في إخلاء وإزالة 15 عقارا بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين ،بعد دفع التعويضات اللازمة لقاطنيها، نظرًا لوجود مشكلات فى التربة قد تعرض العقارات للانهيار فى أى لحظة بسبب وجودها على حافة مرتفع يصل لأكثر من ٣٠ مترًا.

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