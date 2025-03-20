الاثنين المقبل.. المؤتمر الصحفي للدورة الأولى من مهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة»

عقدت اللجنة العليا لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة اجتماعها الثاني برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون في مكتبها بمبنى دار الفن بالأكاديمية.

وناقشت اللجنة مشروع اللائحة المقدم من الدكتور محمود صدقي مدير المهرجان لتنظيم قواعد وشروط المشاركة في المهرجان هذا العام والأعوام القادمة، والتي صدر قرار بأن تقام دوراته في الفترة ما بين الأول من مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام.

واستقرت اللجنة على أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر له يوم السادس من أبريل المقبل وعلى رأسهم من تحمل الدورة الأولى اسمه وهو الدكتور أشرف زكي، بالإضافة الى لجنة المشاهدة، وعدد من نجوم الفن ومن خريجي اكاديمية الفنون ومن فنيين المسرح ومن المستقلين ومن قصور الثقافة وذوي الهمم، وعدد من الفنانين المهتمين بموضوع المهرجان الرئيس وهو الفضاءات المسرحية غير التقليدية.

وأقرت اللجنة الكتب التي سيتم إصدارها على هامش المهرجان علاوة على النشرات وترشيح الأسماء النهائية للجنتي التحكيم؛ سواء لمسرح العلبة الإيطالي او عروض الفضاءات المتعددة وجاءت الأسماء ممثلة لجميع التخصصات من: سينوغرافيا، تمثيل وإخراج، دراما ونقد.

وتطرقت اللجنة إلى الشكل المبدئي لحفلي الافتتاح والختام، ورشحت اسم مقدم الحفلتين وما سيتم عرضه خلالها من استعراضات او أفلام وثائقية.

واختتمت اللجنة العليا للمهرجان اجتماعها بتحديد موعد المؤتمر الصحفي ليكون يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مارس - 24 رمضان الجاري الساعة التاسعة مساء بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك للإعلان عن كافة تفاصيل المهرجان من أسماء المكرمين واللجان، وجدول مواعيد وأماكن العروض المشاركة طوال المهرجان.