الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 100 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بhتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا).

وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.