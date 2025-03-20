ممثل الصومال لدى مجلس الأمن: ندعم جهود مصر وقطر وأمريكا لاستكمال المفاوضات بشأن غزة

قال ممثل الصومال لدى مجلس الأمن، أبوبكر عثمان بالي، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لاستكمال المفاوضات بشأن غزة.

ودعا «بالي» ـ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط- ندعو إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتابع المندوب الصومالي، أنه يجب ضمان وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق، ولا يجب استخدام المساعدات في القطاع ورقة مساومة.

وأدان استخدام التجويع سلاحًا للحرب، لافتًا إلى أن الغارات الإسرائيلية على غزة تجلب الموت والدمار للسكان.

وشدد ممثل الصومال لدى مجلس الأمن، على أنه يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مقر أممي بغزة.

واستأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48.572 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.