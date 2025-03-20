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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مكاري يلقي محاضرة حول “الحركات الطقسية للكاهن في رفع بخور عشية وباكر”

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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في إطار اهتمام الكلية الإكليريكية بتقديم التعليم الطقسي الأصيل، ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري محاضرة قيّمة لطلبة الفرقتين الثالثة والرابعة بالقسم النهاري، حول “الحركات الطقسية للكاهن في رفع بخور عشية وباكر”.

أقيمت المحاضرة صباح اليوم الخميس ١١ برمهات ١٧٤١ش، ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، في كنيسة القديس الأرشدياكون حبيب جرجس بمقر الكلية بالأنبا رويس – القاهرة، بحضور الأرشدياكون الأستاذ الدكتور رشدي واصف بهمان ، رئيس قسم العبادة والليتورچيا بالكلية.

تضمنت المحاضرة شرحًا تفصيليًا للحركات الطقسية ودلالاتها الروحية، مما ساهم في إثراء فهم الطلاب للطقوس الكنسية وتعميق خبرتهم الليتورچية.

الكلية الاكليريكية حبيب جرجس الإكليريكي الانبا مكاري الانبا رويس