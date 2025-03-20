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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان بلدة بني سهيلا المغادرة قبل تفجيرها

غزة
غزة
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أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة على ضرورة إخلاء منازلهم فوراً، تحسباً لغارة جوية على منطقتهم.

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال: “إلى جميع المتواجدين في المنطقة المُشار إليها باسم بني سهيلة، هذا تحذير مُبكر قبل ضربة جوية، التنظيمات تعود إلى المناطق المأهولة بالسكان وتُطلق الصواريخ منها... حرصًا على سلامتكم، توجهوا غربًا نحو الملاجئ المعروفة فورًا”.

واستأنفت إسرائيل غاراتها الجوية المكثفة على غزة يوم الثلاثاء، منتهكة بذلك وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب وأتاح إطلاق سراح أكثر من عشرين رهينة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وألقت إسرائيل باللوم في تجدد القتال على رفض حماس اقتراحًا جديدًا يخالف اتفاقهما الموقع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 400 فلسطيني يوم الثلاثاء، معظمهم من النساء والأطفال. ولم ترد أي تقارير عن إطلاق حماس صواريخ أو شنّها هجمات أخرى.

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